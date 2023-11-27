Дуда призначив Моравецького прем’єр-міністром Польщі та схвалив новий уряд

Президент Республіки Польща Анджей Дуда у понеділок, 27 листопада, призначив представника президентської партії Право і справедливість Матеуша Моравецького на посаду прем’єр-міністра країни. Про це повідомляється на сайті президента.

Також він схвалив пропозиції Моравецького щодо нових членів Ради міністрів. Зокрема, міністром іноземних справ став Шимон Шиньковський вель Сенк, а посаду міністра оборони зберіг Маріуш Блащак. Новий уряд, за словами Дуди, візьме на себе «надзвичайно відповідальні політичні функції з управління польськими справами».

Європейська правда пише, що більшість міністерств очолили державні діячі або представники команди Право і справедливість, які працювали на аналогічних посадах.

Після призначення Моравецький матиме два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Проте в парламенті може не бути необхідної кількості голосів через перемогу опозиції на виборах, у такому разі новопризначені міністри пропрацюють лише до середини грудня.