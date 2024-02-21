Дуда підписав зміни до закону про допомогу українцям у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок підписав зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни.

Про це повідомляє канцелярія президента РП.

Згідно з ухваленим законом, дію документа, яка завершувалася 4 березня, продовжено до 30 червня цього року, повідомляє канцелярія президента Польщі.

Наступним кроком в уряді Польщі, як планується, буде початок роботи над “суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону” після 30 червня, відповідно до рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.