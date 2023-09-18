Дуда і Зеленський у Нью-Йорку обговорять питання експорту українського зерна

Президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня зустрінуться у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це, як повідомляє 18 вересня Польське радіо, сказав лідер Польщі Анджей Дуда.

«У нас запланована двостороння зустріч», – сказав польський президент під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті поблизу Нью-Йорка.

Раніше Дуда заявив, що має намір обговорити із Зеленським, зокрема, питання українського зерна, але такі переговори на той момент не були включені в офіційний графік візиту президента Республіки Польща до Нью-Йорка.