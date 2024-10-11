Кримінал

ДТП у Миколаєві: шестеро пасажирів поранені, серед них – діти
11 Жовтня 2024 09:47
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дтп, миколаїв
ДТП у Миколаєві / НПУ

У Миколаєві сталась масштабне ДТП в результаті чого було поранено  шестеро пасажирів, серед них троє дітей.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Телеграмі.

“11 жовтня, приблизно о 7:15 на проспекті Центральному у Миколаєві водій міського тролейбуса не впорався із керуванням та допустив зіткнення зі стовпом лінії електропередач. Нині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулись шестеро пасажирів транспортного засобу, серед яких троє дітей”, – йдеться у повідомленні.


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