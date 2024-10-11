ДТП у Миколаєві: шестеро пасажирів поранені, серед них – діти

У Миколаєві сталась масштабне ДТП в результаті чого було поранено шестеро пасажирів, серед них троє дітей.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Телеграмі.

“11 жовтня, приблизно о 7:15 на проспекті Центральному у Миколаєві водій міського тролейбуса не впорався із керуванням та допустив зіткнення зі стовпом лінії електропередач. Нині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулись шестеро пасажирів транспортного засобу, серед яких троє дітей”, – йдеться у повідомленні.