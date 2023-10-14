ДТП у Харкові: мотоцикл влетів в автівку, байкера шпиталізували

Аварія сталася сьогодні вранці на перехресті вулиць Тюрінська та Металіста.

Попередньо встановлено, що водій “Renault Duster” при повороті ліворуч не надав перевагу мотоциклу “Suzuki”, який рухався у зустрічному напрямку.

Травми отримав 47-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні.

“Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”.