ДТП на Львівщині: три людини загинули, 27 поранених

На автодорозі Київ – Чопсталася масова ДТП за участю автобуса міжнародних перевезень Варшава – Одеса, вантажного автомобіля “Нова Пошта” та кількох легковиків.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає “Еспресо.Захід“.

Близько 06:30 11 жовтня на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень “Варшава – Одеса”, вантажного автомобіля “Нова Пошта” та кількох легкових транспортних засобів.

Станом на 8:20 кількість загиблих зросла до трьох. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги.

Оновлено станом на 7:38: “За тією інформацією, яка є зараз, кількість загиблих зросла до двох. Щирі співчуття рідним”, – зазначив Максим Козицький.

Станом на 07:00 було відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості).

За інформацією патрульної поліції, рух перекритий повністю. Станом на 7:35 рух скеровують через Винники у напрямку Чопу. Через Давидів у напрямку Києва.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.