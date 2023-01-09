Кримінал

ДТП на Баварії у Харкові: травмувались троє дітей

9 Січня 2023 21:27
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Сьогодні близько 15:55 по проспекту Любові Малої у Харкові сталося зіткнення автомобілей «Nissan» під керуванням 45-річного водія та «SEAT» під керуванням 28-річної харків’янки. Жінка зупинила транспортний засіб з метою повороту ліворуч. Водночас водій «Nissan» зіштовхнувся з задньою частиною її автомобіля.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та пасажири «SEAT»: троє хлопчиків 2018 року народження. Ще одна пасажирка вказаного транспортного засобу – 37-річна жінка не постраждала. Водій «Nissan» отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації.

Поліція встановлює обставини ДТП.


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