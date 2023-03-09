Кримінал

ДСНС про наслідки атаки на Київ

9 Березня 2023 14:15
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київ, ракетний удар

Сьогодні вранці, 9 березня, ворог здійснив чергову атаку на столицю. До ДСНС почали надходити повідомлення про вибухи та займання у Голосіївському та Святошинському районах.

Так, у Голосіївському районі ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури. Пожежу, що виникла внаслідок вибуху, ліквідовано.

У Святошинському районі, внаслідок падіння уламків ракети, виникло займання у 5-ти автомобілях у дворі житлових будинків. Внаслідок ворожої атаки постраждало троє осіб, двох з яких госпіталізовано до лікарні та ще одна особа від госпіталізації відмовилась. Загоряння авто ліквідовані.

На місцях подій загалом працювало 23 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 89 чоловік особового складу.


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