ДСНС про наслідки атаки на Київ

Сьогодні вранці, 9 березня, ворог здійснив чергову атаку на столицю. До ДСНС почали надходити повідомлення про вибухи та займання у Голосіївському та Святошинському районах.

Так, у Голосіївському районі ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури. Пожежу, що виникла внаслідок вибуху, ліквідовано.

У Святошинському районі, внаслідок падіння уламків ракети, виникло займання у 5-ти автомобілях у дворі житлових будинків. Внаслідок ворожої атаки постраждало троє осіб, двох з яких госпіталізовано до лікарні та ще одна особа від госпіталізації відмовилась. Загоряння авто ліквідовані.

На місцях подій загалом працювало 23 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 89 чоловік особового складу.