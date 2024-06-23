Кримінал

ДСНС оприлюднила фото с місьць прильотів у Харкові
23 Червня 2024 17:18
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Сьогодні вдень ворог завдав обстрілів по районам Харкова. Внаслідок одного з ударів на території приватного житлового сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було.

Харків: внаслідок ворожих ударів по цивільній інфраструктурі сталися руйнації та пожежа, є загиблий і постраждалі / Фото ДСНС

Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих.


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