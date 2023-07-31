ДСНС оприлюднила фото наслідків ракетного удару по Харкову

Як повідомлялося, у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Харківській області, в результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м.

На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу.

До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу ДСНС Харківського гарнізону.