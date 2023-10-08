ДСНС: Окупанти знищують Берислав

Армія рф кожного дня знищує м.Берислав у Херсонській області. І сьогоднішній ранок, не вийняток.

За інформацією ДСНС, ворог неодноразово наносив удари по житловим кварталам та об’єктам критичної інфраструктури.

На території приватного домоволодіння, після ворожого прильоту, виникла пожежа в гаражному приміщенні, яку бериславські рятувальники швидко ліквідували.

5 жовтня під час авіаобстрілу Берислава Херсонської області російські військові вдарили по лікарні – вщент знищений четвертий поверх будівлі, є поранені. В цей день росіяни завдала пʼять авіаударів в районі міста.