Кримінал

ДСНС: Окупанти знищують Берислав

8 Жовтня 2023 18:53
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херсонська область

Армія рф кожного дня знищує м.Берислав у Херсонській області. І сьогоднішній ранок, не вийняток.

За інформацією ДСНС, ворог неодноразово наносив удари по житловим кварталам та об’єктам критичної інфраструктури.

На території приватного домоволодіння, після ворожого прильоту, виникла пожежа в гаражному приміщенні, яку бериславські рятувальники швидко ліквідували.

5 жовтня під час авіаобстрілу Берислава Херсонської області російські військові вдарили по лікарні – вщент знищений четвертий поверх будівлі, є поранені. В цей день росіяни завдала пʼять авіаударів в районі міста.


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