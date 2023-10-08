ДСНС: Херсонці пережили ще одну жахливу ніч

За інформацією ДСНС, сьогодні вночі окупанти гатили по всім житловим кварталам Херсона з різного виду зброї. Через ворожі прильоти виникло 10 пожеж.

“За різними адресами горіло 4 житлові будинки, 3 господарчі споруди, автомобілі та покинуте складське приміщення”, – повідомили у відомстві.

Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки ворожих обстрілів.

До гасіння залучалось 15 одиниць техніки та 62 рятувальника.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, поранення отримали 11 людей. У стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку, написав він у соцмережі. Також, за словами Прокудіна, поранено 33-річного медика Червоного Хреста.