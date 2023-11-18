Відбувся новий старт космічного корабля SpaceX Starship на надважкій ракеті Super Heavy, які у майбутньому хочуть використати для відправки людей на Марс та Місяць.
Попереднього разу 120-метрову ракету запускали у квітні.
Другий запуск Starship та Super Heavy теж зазнав невдачі.
Перший ступінь ракети після відділення вибухнув у повітрі, з кораблем було втрачено зв’язок приблизно через 10 хвилин польоту.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/qXnGXXZP5k— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023
Минулого разу політ тривав три хвилини.