Відбувся новий старт космічного корабля SpaceX Starship на надважкій ракеті Super Heavy, які у майбутньому хочуть використати для відправки людей на Марс та Місяць.

Попереднього разу 120-метрову ракету запускали у квітні.

Другий запуск Starship та Super Heavy теж зазнав невдачі.

Перший ступінь ракети після відділення вибухнув у повітрі, з кораблем було втрачено зв’язок приблизно через 10 хвилин польоту.

Минулого разу політ тривав три хвилини.