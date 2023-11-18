Техно

Другий запуск Starship та Super Heavy теж зазнав невдачі

18 Листопада 2023 15:43
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SpaceX

Відбувся новий старт космічного корабля SpaceX Starship на надважкій ракеті Super Heavy, які у майбутньому хочуть використати для відправки людей на Марс та Місяць.

Попереднього разу 120-метрову ракету запускали у квітні.

Другий запуск Starship та Super Heavy теж зазнав невдачі.

Перший ступінь ракети після відділення вибухнув у повітрі, з кораблем було втрачено зв’язок приблизно через 10 хвилин польоту.

Минулого разу політ тривав три хвилини.


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