Дрони заходили в Одесу, маневруючи між будинками. У ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки

Вночі проти 2 березня російська армія здійснила ущільнену атаку безпілотниками з різних напрямків, а також зі складними маневрами. Зокрема, ворожі дрони маневрували між житловими будинками в Одесі.

Про це в ефірі ТБ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, звичай російські атаки БпЛА розтягнуті в часі. Втім, цієї ночі удар був ущільнений. Дрони протягом години дуже щільно заходили з акваторії Чорного моря та атакували різні райони Одеси.

“Концентрація зусиль ворога була очевидна на обласному центрі та прилеглих населених пунктах. Сили протиповітряної оборони працювали в напруженому режимі фактично цілу годину. Це не дуже характерна риса подібних російських атак. Зазвичай вони розтягнуті в часі. Тут же була ущільнена. Дрони заходили в повітряний простір над Одесою, зокрема маневруючи між житловими будинками”, – розповіла Гуменюк.

Один із ворожих дронів влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши 18 квартир, – а це – половина під’їзду.

“З першого по дев’ятий поверх усе завалилося. Будинок панельний. Зрозуміло, що втримати конструкцію було неможливо. Очевидно, і дрон мав посилену бойову частину. У зв’язку з цим було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію, яка ще триває. Проводиться розбір завалів”, – каже представниця ОК.

Крім того, Гуменюк зауважила, що ворог цілеспрямовано відправляє дрони за такими маршрутами, які передбачають маневри між житловими будинками. Причому не над багатоповерхівками, а між ними.

Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги, яка тривала від 00:37 до 01:43, сталися вибухи. Росіяни атакували місто дронами. Внаслідок удару БпЛА обвалилася частина будинку в густонаселеному районі.

Рятувальна операція на місці влучання безпілотника досі триває. Наразі шість мешканців вважають зниклими безвісти. Загинуло щонайменше дві людини, а вісьмох поранено.