Дрони, снаряди, фортифікації та інше. Про що говорили на засіданні Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.
Зеленський назвав п’ять основних питань, які обговорювалися на засіданні.
1. Українське виробництво дронів.
“План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.”
2. Снаряди. Виробництво та імпорт.
“Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників.”
3. Ситуація на фронті.
“Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно.”
4. Фортифікації.
“Нарощування фортифікаційних споруд.”
5. Енергетика.
“Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.”