Суспільство

Дрони СБУ здійснили успішну операцію в Липецькій та Бєлгородській областях Росії

13 Травня 2024 11:52
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рф, сбу, нпз
Ілюстративне фото / CБУ

Дрони Служби безпеки України в ніч на 13 травня активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях Росії, внаслідок чого зайнялась пожежа на нафтобазі біля міста Старий Оскол та підстанції “Єлецька” потужністю 500 кВ.

Про це пише УП, посилаючись на співрозмовника в СБУ.

За словами джерела УП, росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області РФ. В свою чергу губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції “Єлецька”.

Співрозмосник УП додав, що вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію “Станова” та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

Нафтобаза “Осколнєфтєснаб” – найбільша регіональна паливна компанія в Бєлгородській області.


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