Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області

У ніч на п’ятницю дрони атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, місцеві пабліки у Telegram.

Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.

Голубєв підтвердив “масовану атаку” в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО відбивають її.

За попередніми даними Голубєва, у Морозівському районі ППО знищила понад 40 цілей.

За його словами, пошкоджено електропідстанцію, ведеться відновлення енергопостачання.