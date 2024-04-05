Суспільство

Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області

5 Квітня 2024 07:12
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дрони, аеропорт
Дрон / Getty Images

У ніч на п’ятницю дрони атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області. 

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, місцеві пабліки у Telegram.

Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.

Голубєв підтвердив “масовану атаку” в Морозовському районі  Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО відбивають її. 

За попередніми даними Голубєва, у Морозівському районі ППО знищила понад 40 цілей.

За його словами, пошкоджено електропідстанцію, ведеться відновлення енергопостачання.


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