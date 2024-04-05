Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області

У ніч на п’ятницю дрони атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, місцеві пабліки у Telegram.
Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.
Голубєв підтвердив “масовану атаку” в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППО відбивають її.
За попередніми даними Голубєва, у Морозівському районі ППО знищила понад 40 цілей.
За його словами, пошкоджено електропідстанцію, ведеться відновлення енергопостачання.