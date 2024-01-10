Суспільство

Дрони атакували російський аеродром у Саратовській області

10 Січня 2024 11:54
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росія

Зранку 10 січня безпілотники атакували російський військовий аеродром «Енгельс 2» у Саратовській області рф. З нього злітають літаки з ракетами для ударів по Україні.

Офіційно Міноборони росії заявило, що засоби ППО нібито збили український безпілотний літальний апарат над територією Саратовської області.

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела пише, що безпілотників було два і вони впали на територію військового аеродрому «Енгельс 2». Про наслідки наразі невідомо.

На цій авіабазі базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160. З лютого 2022 року росіяни використовують аеродром для масштабних повітряних ударів по Україні.

Українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території росії. Ми намагаємось отримати коментар в Головного управління розвідки.

У грудні 2022 року «Енгельс 2» уже зазнавав атаки, унаслідок чого там загинули щонайменше троє російських військових.


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