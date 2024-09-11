Суспільство

Дрони атакували місця базування окупантів у Маріуполі: ліквідовано понад 20 окупантів
11 Вересня 2024 10:38
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маріуполь, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

11 вересня місце базування окупантів у тимчасово окупованому Маріупольському районі було нібито атаковане дронами, унаслідок чого загинули понад 20 росіян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, цієї ночі сталося щонайменше два “прильоти”, зокрема, по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину “Скорпіон” у селі Мелекіне, що під Маріуполем, а також по базуванню російських військ у пансіонаті, розташованому у селі Білосарайська коса.

За словами Андрющенка, атака на Маріуполь з районом розпочалася о 03:35 та тривала до 04:15. Місцеві повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО в Мангуському районі (частина Маріупольського), а також у Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста.

Крім того, у Лівобережному районі зафіксували базування російської ППО в районі шлакової гори.  

Окупаційні моніторингові пабліки цієї ночі повідомляли про понад 70 дронів в бік Маріуполя. Водночас окупаційна “влада” поки що ніяк не коментує інцидент.

Пізніше Андрющенко, посилаючись на власні джерела, уточнив, що влучання у Мелекіно сталося у склад окупантів з боєкомплектами. Там відбулася детонація припасів, яка тривала понад годину.

Крім того, сталося влучання у дві бази відпочинку окупантів. Радник мера Маріуполі зазначив, що зараз звідти вивозять мертвих та поранених загарбників. 

“Село та траса перекриті поліцаями та військовими. Швидка допомога вивозить без зупинки. Кількість виведених з ладу окупантів за даними наших джерел сягнула за 20”, – повідомив Андрющенко. 

Він додав, що наразі уточнюється у “другому спуску”.


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