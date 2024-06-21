Дрони атакували Краснодарський край РФ

У ніч на 21 червня у Краснодарському краї РФ місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. В районі аеродрому у Єйськ було видно пожежу.

Про це пише Astra, Оперштаб Краснодарського краю.

Жителі російського Єйська пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи в небі. Після атаки БПЛА почалася сильна пожежа.

Місцеві мешканці також повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Крім того, повідомляється, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Російська влада зазначила, що атаку безпілотників у Єйському районі відбито.

“Постраждалих з боку цивільного населення і руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється”.

Згодом в оперштабі Краснодарського краю повідомили, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.