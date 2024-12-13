Суспільство

Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ
13 Грудня 2024 10:17
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армія, реформа
Навчальний процес під час БЗВП / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий наголосив на необхідності змін у підході до розвитку військових спроможностей, що мають зробити Сухопутні війська елітою української армії.  

За його словами, пріоритетом є змінити ставлення до особового складу. Це включає реформування програм підготовки та трансформацію навчальних центрів для забезпечення швидкої й високопрофесійної підготовки, яка відповідає потребам фронту.  

“Піхотинець має володіти максимально практичними навичками. Їхніми головними носіями стане сержантський корпус із бойовим досвідом”, — підкреслив Драпатий.  

Він зазначив, що для ефективного реагування на безпекові виклики необхідна прозора модель рекрутингу та технологічна перевага в оснащенні. За словами командувача, армія має стати високотехнологічною, гнучкою та адаптивною.  

У планах нового командувача оптимізація управлінських процесів через цифровізацію, посилення логістичного забезпечення та зменшення бюрократії.

“Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу”, — додав Драпатий.  

Підсумовуючи, Драпатий повідомив що отримав підтримку від верховного головнокомандувача: “Зміни неодмінно будуть”.


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