Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий наголосив на необхідності змін у підході до розвитку військових спроможностей, що мають зробити Сухопутні війська елітою української армії.

За його словами, пріоритетом є змінити ставлення до особового складу. Це включає реформування програм підготовки та трансформацію навчальних центрів для забезпечення швидкої й високопрофесійної підготовки, яка відповідає потребам фронту.

“Піхотинець має володіти максимально практичними навичками. Їхніми головними носіями стане сержантський корпус із бойовим досвідом”, — підкреслив Драпатий.

Він зазначив, що для ефективного реагування на безпекові виклики необхідна прозора модель рекрутингу та технологічна перевага в оснащенні. За словами командувача, армія має стати високотехнологічною, гнучкою та адаптивною.

У планах нового командувача оптимізація управлінських процесів через цифровізацію, посилення логістичного забезпечення та зменшення бюрократії.

“Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу”, — додав Драпатий.

Підсумовуючи, Драпатий повідомив що отримав підтримку від верховного головнокомандувача: “Зміни неодмінно будуть”.