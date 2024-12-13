Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий наголосив на необхідності змін у підході до розвитку військових спроможностей, що мають зробити Сухопутні війська елітою української армії.
За його словами, пріоритетом є змінити ставлення до особового складу. Це включає реформування програм підготовки та трансформацію навчальних центрів для забезпечення швидкої й високопрофесійної підготовки, яка відповідає потребам фронту.
“Піхотинець має володіти максимально практичними навичками. Їхніми головними носіями стане сержантський корпус із бойовим досвідом”, — підкреслив Драпатий.
Він зазначив, що для ефективного реагування на безпекові виклики необхідна прозора модель рекрутингу та технологічна перевага в оснащенні. За словами командувача, армія має стати високотехнологічною, гнучкою та адаптивною.
У планах нового командувача оптимізація управлінських процесів через цифровізацію, посилення логістичного забезпечення та зменшення бюрократії.
“Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу”, — додав Драпатий.
Підсумовуючи, Драпатий повідомив що отримав підтримку від верховного головнокомандувача: “Зміни неодмінно будуть”.