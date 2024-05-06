ДПСУ затримали 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, який хотів потрапити до Румунії

Поблизу кордону з Румунією затримали 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку з паспортом своєї сестри.

Про це розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Випадок трапився у понеділок вранці, 6 травня.

“Озброївшись” паспортом сестри, невибагливим “фешн луком”, макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки спритник потрапив у прикордоння”, – йдеться у повідомленні.

При цьому чоловік продовжував стверджувати, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт.

“Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”, справу скерували до суду”, – зазначили в ДПСУ.