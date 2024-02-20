ДПСУ повідомляє про послаблення обмежень руху біля кордону польськими фермерами

Польські фермери послабили обмеження руху на польсько-українському кордоні.

Про це Державна прикордона служба України повідомляє у Телеграмі.

«Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску «Хребене – Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках», – йдеться у повідомленні.

Крім того страйкарі заявили про готовність пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін-Устилуг». Вони планують кожні півгодини пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в’їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну.

Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.