Суспільство

ДПСУ надала уточнену інформацію щодо перетину кордону з дітьми

13 Червня 2023 20:49
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дпсу

Держприкордонслужба надала уточнюючу інформацію про перетин кордону з дітьми.

Так, з 23 травня цього року не передбачено засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, викладеної без використання спеціального бланків нотаріальних документів.

Засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, здійснені до 23 травня без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними на них реквізитами нотаріуса, залишаються дійсними.

“Звертаємо увагу, що мова йде про заяви щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, оформлені у нотаріусів відповідно до питань нотаріату в умовах воєнного стану для дотримання окремих норм Правил перетинання державного кордону громадянами України”, – зазначено в повідомленні ДПСУ.

Це не стосується умови перетину кордону під час дії воєнного стану, коли виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.


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