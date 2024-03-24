Політика

ДПСУ: На польському кордоні взагалі не пропускають вантажівки

24 Березня 2024 13:11
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Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, 23 березня 2024 року / Фото Радіо Свобода

Польські фермери не пропускають українські вантажівки, які прямують з України в напрямку Польщі, на пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська», повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Станом на зараз є три напрямки, нагадаю, що раніше було 6 пунктів пропуску, які вони блокували. Станом на зараз – 3, якщо предметніше, то це пункти пропуску «Ягодин», «Угринів», а також «Рава-Руська». І фактично на двох найбільших із цих трьох пунктів пропуску – «Ягодин» і «Рава-Руська», польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які прямують з України в Польщу», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами речника Держприкордонслужби, останнім часом на цих двох пунктах пропуску фіксують нульові показники на виїзд з України.

«Наприклад, через «Ягодин» можуть оформлювати 1200-1400 транспортних засобів. За минулу добу в бік України польські фермери пропустили близько 60 вантажних транспортних засобів. На цьому напрямку маємо нульові показники на виїзд з України», – розповів Демченко.

У ДПСУ зазначають, що станом на ранок на заблокованих пунктах пропуску у чергах перебувають близько 500 вантажівок, найбільше – напроти «Ягодина».


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