Політика

ДПСУ: Кількість російських військових у Білорусі скоротилася

27 Березня 2023 08:46
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білорусь, дпсу

Число російських військовослужбовців у Білорусі зменшилося приблизно до 4000 осіб. Такі дані офіційний представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко навів у ефірі телемарафону.

“За нашими даними, трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії знаходяться на території Білорусі, але вони в основному залучені або до спільних навчань, або до підготовки, яка триває в Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше”, – сказав Демченко. .

Підрозділи, що пройшли підготовку, виведені на російську територію для подальшого перекидання, зокрема на схід України, додав речник української прикордонної служби.


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