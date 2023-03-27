ДПСУ: Кількість російських військових у Білорусі скоротилася

Число російських військовослужбовців у Білорусі зменшилося приблизно до 4000 осіб. Такі дані офіційний представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко навів у ефірі телемарафону.

“За нашими даними, трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії знаходяться на території Білорусі, але вони в основному залучені або до спільних навчань, або до підготовки, яка триває в Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше”, – сказав Демченко. .

Підрозділи, що пройшли підготовку, виведені на російську територію для подальшого перекидання, зокрема на схід України, додав речник української прикордонної служби.