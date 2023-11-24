Політика

Дозволи на проживання українським біженцям у Німеччині продовжено до березня 2025 року

24 Листопада 2023 17:37
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німеччина, допомога

Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців з України до 4 березня 2025 року, до того ж дозволи на проживання буде продовжено автоматично, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

“Посвідки на проживання біженців з України, які втекли від російської агресії та отримали захист у Німеччині, діятимуть до 4 березня 2025 року. Федеральне міністерство внутрішніх справ передбачило це у своїй постанові. Сьогодні Федеральна рада затвердила цю постанову”, – йдеться в пресрелізі на сайті міністерства в п’ятницю.

Як повідомляється, українським біженцям “не потрібно подавати заяву на продовження свого статусу проживання і не потрібно жодних пов’язаних із цим зустрічей з імміграційною владою. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн-членів ЄС наприкінці вересня 2023 року”.

“Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами і матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу”, – заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Вона додала, що влада Німеччини й надалі захищатиме життя багатьох українців і тісно підтримуватиме Україну. За даними німецької сторони, наразі в Німеччині проживають майже 1,1 млн осіб, які в’їхали до країни з 24 лютого 2022 року у зв’язку з російською агресією проти України. З них майже 350 тисяч – діти та молодь до 18 років. Близько двох третин дорослих біженців – жінки.


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