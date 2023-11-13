Кримінал

Довічне позбавлення волі: Суд оголосив вирок корегувальнику удару РФ по будівлі ХОДА

13 Листопада 2023 12:22
читать на русском →
прокуратура, зрада, війна

У Харкові 13 листопада оголосили вирок 38-річному чоловіку, якого обвинувачували у наведенні російської ракети по будівлі обладміністрації та інші цивільні будівлі.

Харків’янина засудили на довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє “Суспільне Харків”.

Це перше довічне покарання для навідників на Харківщині, сказали Суспільному у пресслужбі облпрокуратури.

За даними слідства, харків’янин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові.

“Обвинувачений здійснював передачу інформації щодо розміщення ЗСУ, зокрема 28 лютого 2022 року він передав таку інформацію “ВКонтакті” особистими повідомленнями. Він спілкувався з кураторками. Одна з них це військовослужбовиця так званої ДНР, інша — керівниця фонду “Врятуємо Донбас”. Він з ними активно спілкувався, передавав оперативну інформацію по Харкову, інформацію про результати влучань”, — розказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко перед початком слухання.

У прокуратурі кажуть, що засуджений передав інформацію про ситуацію у Будинку рад кураторці з Москви.

Під час обшуку, проведеного в помешканні зрадника, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі “Форт-202”, набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

За даними облпрокуратури, харків’янина обвинувачували у:

  • державній зраді;
  • поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України;
  • у незаконній переробці вогнепальної зброї;
  • у зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, у придбанні, носінні зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу, у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

Обвинувачений у наведенні ракет на будівлю облдержадміністрації, 38-річний Денис Панікаров, не визнав свою провину, розраховує на обмін, хоче поїхати до родичів та друзів в Росію і вважає, що в Україні немає справедливості.

Будівлю Харківської ОДА РФ частково зруйнувала 1 березня двома ракетами. Внаслідок атаки 31 людина загинула, повідомили у прокуратурі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Листопада 2023 13:49

В Херсоні росіяни обстріляли авто з немовлям
13 Листопада 2023 14:01

Киву засудили до 14 років позбавлення волі
13 Листопада 2023 13:38

Ракетний удар по Харкову: фото наслідків
13 Листопада 2023 12:22

Довічне позбавлення волі: Суд оголосив вирок корегувальнику удару РФ по будівлі ХОДА
13 Листопада 2023 11:27

У Румунії стартують навчання українських пілотів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки