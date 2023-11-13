Довічне позбавлення волі: Суд оголосив вирок корегувальнику удару РФ по будівлі ХОДА

У Харкові 13 листопада оголосили вирок 38-річному чоловіку, якого обвинувачували у наведенні російської ракети по будівлі обладміністрації та інші цивільні будівлі.

Харків’янина засудили на довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє “Суспільне Харків”.

Це перше довічне покарання для навідників на Харківщині, сказали Суспільному у пресслужбі облпрокуратури.

За даними слідства, харків’янин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові.

“Обвинувачений здійснював передачу інформації щодо розміщення ЗСУ, зокрема 28 лютого 2022 року він передав таку інформацію “ВКонтакті” особистими повідомленнями. Він спілкувався з кураторками. Одна з них це військовослужбовиця так званої ДНР, інша — керівниця фонду “Врятуємо Донбас”. Він з ними активно спілкувався, передавав оперативну інформацію по Харкову, інформацію про результати влучань”, — розказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко перед початком слухання.

У прокуратурі кажуть, що засуджений передав інформацію про ситуацію у Будинку рад кураторці з Москви.

Під час обшуку, проведеного в помешканні зрадника, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі “Форт-202”, набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

За даними облпрокуратури, харків’янина обвинувачували у:

державній зраді;

поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України;

у незаконній переробці вогнепальної зброї;

у зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, у придбанні, носінні зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу, у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

Обвинувачений у наведенні ракет на будівлю облдержадміністрації, 38-річний Денис Панікаров, не визнав свою провину, розраховує на обмін, хоче поїхати до родичів та друзів в Росію і вважає, що в Україні немає справедливості.

Будівлю Харківської ОДА РФ частково зруйнувала 1 березня двома ракетами. Внаслідок атаки 31 людина загинула, повідомили у прокуратурі.