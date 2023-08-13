Довбик вдало дебютував за “Жирону”

12 серпня відбувся матч 1-го туру Ла Ліги між клубами «Реал Сосьєдад» та «Жирона». Гра завершилась із рахунком 1:1.

Єдиний гол для гостей забив український форвард Артем Довбик, котрий вперше зіграв у Ла Лізі. Нападник з’явився на полі на 64-й хвилині замість Крістіана Стуані, а вже на 72-й після передачі Віктора Циганкова врятував свою команду від поразки.

Довбик також став найкращим гравцем гостей у цьому поєдинку. Статистичний портал WhoScred поставив форварду оцінку 7.2 бали, а Циганкову – 6.9.