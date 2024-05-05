Спорт

Довбик і компанія зробили Луніна двократним чемпіоном Іспанії

5 Травня 2024 08:26
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футбол
Нападник “Жирони” і збірної України Артем Довбик зрівняв рахунок у “каталонському дербі”. 4 травня 2024 / Фото з акаунту @GironaFC соцмережі X

4 травня у центральному матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги “Барселона” поступилася “Жироні” 4-2.

Початок матчу став приголомшливим. Вже на 3-й хвилині гості провели результативну атаку: після закидання від Ямала Крістенсен на лінії штрафного прийняв м’яч на груди і другим торканням зльоту завдав точного удару. «Жироні» знадобилася лише одна хвилина для того, щоб зрівняти результат. Мартін на лівому фланзі на замаху обіграв опонента і навісив на лінію воротарського майданчика, звідки Довбик головою пробив у протихід голкіперу. Цей гол став для українця 20-м у дебютному для нього сезоні у Ла Лізі.

У другому таймі гравці “Жирони” змогли проявити характер і переломити хід гри (програвали 1:2), забивши три голи. Порту оформив дубль, вийшовши на заміну. Зазначимо, що Довбик асистував партнеру при першому голі.

Здобута перемога стала історичною та принесла “Жироні” перший вихід до Ліги чемпіонів.

Також завдяки втраті очок “Барселоною” “Реал” достроково став чемпіоном Іспанії – клуб Андрія Луніна випереджає “Жирону” на 13 очок за чотири тури до завершення турніру.

Мадридський клуб 36 раз став переможцем чемпіонату Іспанії. Востаннє це Реалу вдавалося за підсумками сезону-2021/22. Для Луніна це вже друге чемпіонство.


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