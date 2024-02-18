Суспільство

Дослідження показують – COVID-19 відбирає у мозку 20 років життя

18 Лютого 2024 13:33
читать на русском →
ковід
Когнітивний дефіцит після COVID-19 через один рік є глобальним і пов’язаний із зменшенням об’єму сірої речовини / Фото Shutterstock

Ковід відбирає в людського мозку до 20 років життя. Як з’ясували вчені, для частини пацієнтів наслідки інфекції нагадують серйозну черепно-мозкову травму, пише News-Medical.

Ще в перші роки пандемії лікарі звернули увагу на “мозковий туман”: комплекс проблем, пов’язаний із втомою, пам’яттю і концентрацією уваги. Згідно з проведеним у 2022-му дослідженням, на цю проблему скаржаться 46% пацієнтів, які перенесли ковід. Команда вчених під керівництвом директора лабораторії інфекційної нейробіології Ліверпульського університету Бенедикта Майкла провела дослідження на пацієнтах, які одужали від коронавірусу роком раніше.

Учасники пройшли тест на когнітивні здібності, здали зразок крові, пройшли процедуру сканування мозку. Як з’ясували вчені, деякі ділянки мозку, пов’язані з увагою, зменшилися в об’ємі, а за низкою біомаркерів можна було навіть зробити висновок про черепно-мозкову травму. Після перенесеного ковіду мозок ніби постарів одразу на 20 років.

Дослідники поки не встановили, чи назавжди “мозковий туман” залишається з людиною, чи наслідки інфекції оборотні. Як вважає нейропсихолог Карла Л. Джонсон, серед найважливіших результатів їхньої роботи – докази, що “туман” реальний, а скарги на нього – не вигадки. Згідно з іншим дослідженням, для багатьох пацієнтів було складно переконати лікарів у реальності якогось фізичного захворювання, якому вони не могли дати точний опис.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2024 12:07

Тарнавський: На Авдіївському напрямку ворог втратив понад 47 тисяч своїх вояків
18 Лютого 2024 11:52

В Авдіївці росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених
18 Лютого 2024 10:47

У Генштабі ЗСУ підтвердили спробу наступу РФ на Запорізькому напрямку
18 Лютого 2024 09:18

WP: Кремль веде цілеспрямовану кампанію дезінформації в українських соцмережах
18 Лютого 2024 09:04

Ворог в рази збільшив обстріли населених пунктів Харківщини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки