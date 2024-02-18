Дослідження показують – COVID-19 відбирає у мозку 20 років життя

Ковід відбирає в людського мозку до 20 років життя. Як з’ясували вчені, для частини пацієнтів наслідки інфекції нагадують серйозну черепно-мозкову травму, пише News-Medical.

Ще в перші роки пандемії лікарі звернули увагу на “мозковий туман”: комплекс проблем, пов’язаний із втомою, пам’яттю і концентрацією уваги. Згідно з проведеним у 2022-му дослідженням, на цю проблему скаржаться 46% пацієнтів, які перенесли ковід. Команда вчених під керівництвом директора лабораторії інфекційної нейробіології Ліверпульського університету Бенедикта Майкла провела дослідження на пацієнтах, які одужали від коронавірусу роком раніше.

Учасники пройшли тест на когнітивні здібності, здали зразок крові, пройшли процедуру сканування мозку. Як з’ясували вчені, деякі ділянки мозку, пов’язані з увагою, зменшилися в об’ємі, а за низкою біомаркерів можна було навіть зробити висновок про черепно-мозкову травму. Після перенесеного ковіду мозок ніби постарів одразу на 20 років.

Дослідники поки не встановили, чи назавжди “мозковий туман” залишається з людиною, чи наслідки інфекції оборотні. Як вважає нейропсихолог Карла Л. Джонсон, серед найважливіших результатів їхньої роботи – докази, що “туман” реальний, а скарги на нього – не вигадки. Згідно з іншим дослідженням, для багатьох пацієнтів було складно переконати лікарів у реальності якогось фізичного захворювання, якому вони не могли дати точний опис.