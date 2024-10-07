Дощовий циклон йде з України

Завтра, 8 жовтня, у більшості регіонів України переважатиме суха погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Циклон, який зумовлює сьогодні дощі в багатьох наших областях, завтра, 8-го жовтня, піде за межі України. Ми опинимося поміж двох циклонічних систем – на північному сході циклон Finny та циклонічна область із центром Gerda над Великою Британією. І перебуватимемо під впливом сухого антициклону, який розташувався над Чорним морем”, – пояснила Діденко.

У вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі дощі можливі на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині.

Температура повітря коливатиметься у межах +17…+22 °C, на півдні до +22…+25 °C, у північних областях +12…+18 °C.

У Києві 8 жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16…+18 °C.