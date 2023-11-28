Дорожні служби розчистили більшість непроїзних трас для проїзду легкових авто

Поліція, ДСНС, дорожні та інші служби, станом на 9:00 28 листопада, відкрили більшість доріг для легкових авто, проте ситуація залишається складною, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Згідно з повідомленням Білошицького в телеграм-каналі у вівторок, у межах Одеської області на трасі М-15 (Одеса – Рені) тимчасово заборонено рух для вантажного та пасажирського транспорту з 11 км до 307 км. Водночас рух легкового транспорту вже дозволено, але на вузьких ділянках він рухається в реверсному режимі.

Аналогічна ситуація на трасі М-16 (Одеса – Кучурган) і М-05 (Київ – Одеса) з 0 км до 59 км і 274 км до 466 км відповідно.

Водночас, за словами Білошицького, у межах Миколаївської області заборонено рух усіх категорій транспорту на трасах М-13 (Кропивницький – Платонове) з 76 км до 157 км, Р-75 (КПП Тимкове – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка), Т-15-06 (Миколаїв – Доманівка – Берізки) з 70 км до 173 км, Т-15-04 (Первомайськ – Новоукраїнка) з 1 км до 29 км, Т-15-13 (Нечаяне – Очаків) з 0 км до 36 км, а також Т-15-15 (Федорівка – Рибаківка) з 0 км до 25 км.

Білошицький зазначив, що в межах Кіровоградської області аналогічна ситуація з Миколаївською: на трасі М-13 (Кропивницький – Платонове) з 0 км до 76 км тимчасово заборонено рух усіх категорій транспорту.

За його словами, у місцях тимчасового відстою на території Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Київської областей перебувають майже 1 194 вантажних транспортних засоби.