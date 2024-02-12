Політика

Допомога Україні на $60 млрд: республіканці остерігаються “пастки” для Трампа

12 Лютого 2024 20:20
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сша, допомога
Дональд Трамп / Фото: EPA

Законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року, що може стати “пасткою” для 45-го президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Про це у своїй записці написав сенатор-республіканець Джеймс Венс, повідомляє видання Politico.

Він заявив, що законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню може зв’язати руки Трампу у разі, якщо той знову стане президентом США та захоче призупинити виділення коштів на підтримку нашої країни. Це пов’язано із тим, що термін дії частини коштів спливає за дев’ять місяців після початку наступного президентського терміну, тобто 20 січня 2025 року.

Це, на думку Венса, фактично сковує Трампа в ухваленні власних рішень щодо витрат на Україну.

“Цей пункт (у законопроєкті) є спробою перешкодити президенту Трампу проводити бажану політику, а якщо він все одно це робитиме, то дати підстави для його імпічменту і підірвати його адміністрацію. Усі республіканці повинні виступити проти його ухвалення”, – написав він.

Видання зазначило, що Венс є одним з найвідвертіших противників допомоги Україні й він робить останню спробу заблокувати закон перед вирішальним голосуванням у понеділок, щоб завершити дебати щодо плану зовнішньої допомоги, який потребує 60 голосів.


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