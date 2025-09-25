Допомагала окупантам готувати новий наступ на Харківщину: СБУ затримала 23-річну російську агентку

Служба безпеки затримала на Харківщині російську агентку, яка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, окупанти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Як встановило розслідування, 23-річна місцева безробітна потрапила у поле зору росіян ще під час тимчасового захоплення Ізюмщини на початку повномасштабної війни.

“У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на “легкі гроші” поставили завдання – збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової”, – розповіли в СБУ.

Агентка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Для прикриття жінка використовувала історію про те, що нібито відвідує родичів, що проживають в зоні бойових дій.

Співробітники СБУ затримали шпигунку та вилучили у неї смартфон зі скриншотами гугл-карт, де вона відмічала потенційні “цілі” для атак окупантів.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.