Політика

Дональд Туск планує зустріч з Зеленським

13 Грудня 2023 19:35
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зеленський, польща

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його зустріч з президентом Володимиром Зеленським може відбутися рано вранці у четвер.

Про це Туск заявив у середу по прибутті до Брюсселя на саміт ЄС-Західні Балкани, повідомляє кореспондент “Європейської правди”

За його словами, українська сторона звернулася з пропозицією зустрічі завтра вранці.

“Ще узгоджуються технічні деталі, але гадаю, що зустріч з президентом Зеленським відбудеться”, – сказав Туск.

Він зазначив, що наразі ще невідомо те, в який спосіб Зеленський буде брати участь у саміті ЄС.

“Тому я не готовий дати конкретну, технічну відповідь, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І можливо, вона відбудеться завтра зранку”, – сказав прем’єр Польщі.

Туск зазначив, що має дружні відносини із Зеленським.

“І коли друзі запрошують, наступного дня я там, де маю бути”, – додав він.


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