Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу менш ніж через тиждень після нападу ХАМАС на країну.

Про це Трамп сказав, виступаючи перед прихильниками в конференц-центрі в Палм-Біч у Флориді, пише Politico.

Трамп майже дві години розповідав, як він допоміг перенести посольство США в Ізраїлі в Єрусалим та хвалився підписанням Абрахамських угод, які формалізували дипломатичні відносини між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном.

Він також змалював картину “альтернативного всесвіту”, який, на його думку, існував би, якби він був переобраний у 2020 році замість президента Джо Байдена.

“Ізраїль процвітав би, у нього не було б жодних проблем. Іран ніколи б не грав у цю гру”, – сказав Трамп.

Натомість, за його словами, світ наповнився “хаосом, кровопролиттям, війною, терором, смертю” та опинився на порозі Третьої світової війни. Він назвав Байдена “абсолютно некомпетентним”, а членів адміністрації Байдена – “дурними людьми”.

Він також розкритикував прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який, за його словами, не допоміг Сполученим Штатам під час удару безпілотника у 2020 році, в результаті якого було вбито Касема Сулеймані, лідера підрозділу “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції, відповідального за секретні військові операції.

“Я ніколи не забуду, що Бібі Нетаньягу підвів нас. Це була дуже жахлива річ”, – сказав Трамп.

Його критика Нетаньягу викликала негайну реакцію губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який змагається з Трампом за номінацію від Республіканської партії. ДеСантіс назвав абсурдом, “що хто-небудь, а тим більше той, хто балотується в президенти, вирішив би зараз напасти на нашого друга і союзника Ізраїль”.