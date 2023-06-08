Доктор Комаровський про Каховську трагедію та ризики для здоров’я

Найголовніший ризик для людей після затоплення Херсонської області несе вода, попереджає доктор Євген Комаровський.

Водними потоками були розмиті цвинтарі, ферми, добрива, сотні тисяч вигрібних ям та туалетів, гній, каналізаційні системи, сміттєзвалища, цвинтарі домашніх тварин, сотні тисяч тонн загиблої риби – і це все пішло у Чорне море.

У зв’язку з цим є високий ризик спалаху кишкових інфекцій – черевного тифу, смертельно небезпечних кишкових паличок та сальмонели.

У зв’язку з цим Комаровський закликає намагатися пити лише бутильовану воду. Якщо немає такої можливості – то лише кип’ячену (3-5 хвилин).

Користуватися таблетками для дизінфекції питної води. Він закликає волонтерів розповсюджувати їх на Херсонщині.

Людей закликає дезінфікувати все, що може потрапити до рота. Для цього можна використовувати побутовий відбілювач (білизна), у складі якого є гіпохлорит натрію.

Він попереджає, що ризик зараження є і в Одесі (100 км від місця впадання Дніпра в море), а також Румунії (400 км) та Болгарії (500 км).