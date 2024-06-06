До України з окупації повернули ще трьох дітей

З тимчасово захоплених територій вдалося повернути ще трьох українських дітей, серед яких одна позбавлена батьківського піклування.

Про це повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що цього разу місія була особливо складною. Родинам довелося пройти дуже багато блокпостів, на кожному з яких була ретельна перевірка документів.

“Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор”, – додав Кулеба.