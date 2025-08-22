До України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні повернули 65 громадян

До України повернули 65 громадян, які знаходились у буферній зоні на російсько-грузинському кордоні в пункті пропуску “Даріалі”. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Реклама

Реклама

“Упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови”, – повідомив Сибіга.

Раніше МЗС вже організувало повернення 44 українців, тож загальна кількість від червня цього року сягнула 109 осіб.

Міністерство закордонних справ у координації з українськими відомствами, а також грузинською і молдовською сторонами продовжує роботу над поверненням решти громадян, які хочуть повернутися до України.

Гуманітарна криза на цьому напрямку розпочалася в червні, коли Росія різко збільшила кількість українців, депортованих до грузинського пункту пропуску. Україна вже закликала Москву направляти громадян безпосередньо на український кордон, однак Росія ігнорує цю пропозицію.

У МЗС підкреслюють: якщо така практика триватиме, це свідчитиме про сплановану операцію РФ проти України.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону українців, які спочатку були засуджені та увʼязнені на тих територіях України, які тимчасово окупувала Росія. РФ примусово перемістила українців із території України у власні колонії, а після відбуття ними строку — депортувала з країни. Росія навмисно відправляє українців на російсько-грузинський кордон.