Політика

До України вже наступного тижня можуть відправити французьких інструкторів

30 Травня 2024 14:22
франція, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну.

Про це пише Reuters.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів розповіли агентству, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Співрозмовники агентства зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

“Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня”, – сказало одне з джерел.


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