До України прийшла спека

3 червня температура повітря в Україн сягне 32°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“3 червня мінлива хмарність. Удень у Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 4-5 червня буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град, лише вночі 4 червня на Лівобережжі країни без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий.

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; на решті території вночі 14-19°, вдень 27-32° (5 червня на сході та південному сході країни до 36°), у північних областях 23-28°.

6 червня місцями (в західних областях, на сході та північному сході країни повсюди) невеликі, в Карпатах помірні короткочасні дощі, окремі грози; 7 червня переважно без опадів.

Температура вночі 11-17° (7 червня в західних областях 8-14°), вдень 23-29° (в західних, 7 червня і в північних областях 20-26°); у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 14-20°, вдень 25-31°.

На Київщині 3 червня обіцяють мінливу хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Києві також мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

4-5 червня по області хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град (вночі 4 червня місцями невеликі). Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

По Києву хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ із грозою, вдень в окремих районах град (вночі 4 червня місцями невеликі). Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°; вдень 4 червня 26-28°, 5 червня 23-25°.

6-7 червня по області без опадів, лише вночі 6 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-17°; вдень 6 червня 23-28°, 7 червня 20-25°.

По Києву в ці дні без опадів, лише вночі 6 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 14-16°; вдень 6 червня 25-27°, 7 червня 23-25°.