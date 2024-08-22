Суспільство

До України прибула делегація Вселенського патріархату
22 Серпня 2024 08:44
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церква
Делеграція Вселенського патріархату / Facebook

21 серпня до Києва прибула делегація Вселенського патріархату на тлі ухвалення закону про заборону діяльності РПЦ в Україні

Про це повідомила Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.

До складу делегації увійшли троє українців за походженням: архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

“Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами. Окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні”, – йдеться у повідомленні.

Одразу після прибуття до Києва, делегація відвідала Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні – Андріївську церкву. Там відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.


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