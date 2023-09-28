Політика

До України прибуде делегація Єврокомісії для обговорення плану реформ

28 Вересня 2023 13:24
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україна, єс

Наступного тижня Україну відвідає делегація Європейської комісії для обговорення плану реформ нашої держави для фінансування на наступні чотири роки.

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на Другому форумі для країн-кандидатів на вступ до ЄС, організованому Центром “Нова Європа”.

“Наступного тижня мої колеги з (Європейської – ред.) комісії приїздять до Києва, щоб обговорити план реформування України як основу для фінансування на наступні чотири роки”, – сказала вона.

Матернова також відзначила, що через запит народу України на зміни держава робить фундаментальні кроки з реформування під час війни.


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