Суспільство

До України повернули тіла 501 загиблого воїна
18 Жовтня 2024 15:49
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військові, загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця.

Про це повідомляє Координаційний штаб.

Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців із Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку,  7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

“Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання”.


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