Суспільство

До України надходить імпортована електроенергія з трьох країн – Укренерго

14 Серпня 2023 14:30
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Укренерго, імпорт, електроенергія

У понеділок, 14 серпня, до України надходить імпортована електроенергія зі Словаччини, Польщі та Молдови. Експорт не здійснюється.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Експорт відсутній”, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що тривають ремонти на електростанціях, тому можливості виробництва електроенергії обмежені, особливо у вечірні години.

Зазначається, що 13 серпня Укренерго зафіксувало найнижчий максимум споживання електроенергії з початку місяця. У компанії це пов’язують як зі зниженням температури (з 27,1˚С 6 серпня до 20,6˚С 13 серпня), так і з рівномірнішим використання потужних побутових приладів упродовж доби. Однак вже відсьогодні метеорологи прогнозують нове посилення спеки.


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