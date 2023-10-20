Політика

До Україна їде черговий пакет військової допомоги з Німеччини

20 Жовтня 2023 17:35
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україна, німеччина, допомога

Німеччина надіслала Україні ще одну партію військової допомоги за останній тиждень. Вона зокрема включає безпілотники та зенітні самохідні установки Gepard.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на сайт уряду ФРН

Повідомляється, що Україна за останній тиждень отримала три зетнітні самохідні установки Gepard на додачу до 46 вже відправлених, а також по 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (було 80) і Vector (було 104).

Також за тиждень Німеччина передала Україні один мостоукладач BEAVER, три тягачі HX81 з трьома напівпричепами, 13 машин для охорони кордону і майже 3900 155-мм димових артилерійських снарядів DM125.


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