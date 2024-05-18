Суспільство

До ТЦК можна потрапити через е-чергу

18 Травня 2024 16:56
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тцк
Форма реєстрації до е-черги / Скриншот з сайту МО

Міноборони розпочало тестування нового сервісу — електронну чергу до ТЦК та СП.

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

З часом піідключать “значно більше”, пообіцяли в міністерстві.

Як записатись до е-черги?

  1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
  2. Введіть ваші персональні дані для запису.
  3. Підтвердіть номер телефону.
  4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

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