До ТЦК можна потрапити через е-чергу

Міноборони розпочало тестування нового сервісу — електронну чергу до ТЦК та СП.
Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
З часом піідключать “значно більше”, пообіцяли в міністерстві.
- Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
- Введіть ваші персональні дані для запису.
- Підтвердіть номер телефону.
- Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.