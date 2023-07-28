До суду направлено протокол на ексзаступника глави ОП Тимошенка

Ексзаступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко не з’явився у НАЗК для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачено адміністративну відповідальність, повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

“Посадовцю було направлено офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри обіцянку прибути до Агентства, Тимошенко не з’явився. Протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою”, – йдеться в повідомленні НАЗК.

Зазначається, що під час перевірки встановлено, що ексзаступник глави ОП використовував повноваження у своїх особистих інтересах і двічі порушив обмеження, визначені законом щодо отримання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

“Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав листа на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину”, – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 2022 року Тимошенко тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, два з яких – разом із дружиною та сином. Ексчиновник не зміг підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. грн.

Крім цього, Тимошенко влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення стосовно ексзаступника глави ОП.