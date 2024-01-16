Політика

До створення коаліції з надання Україні дронів долучились майже 20 держав — міністр оборони Латвії

16 Січня 2024 18:23
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зброя, дрони

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових “тисячами” нових безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву голови Міноборони Латвії.

Зазначається, що заява Спрудса є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як план був представлений на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні минулого року.

Водночас міністр латвійського оборонного відомства відмовився надати подальші подробиці проєкту з безпілотників, заявивши, що “ми зараз перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів”.

Дрони були на першому місці в списку військової техніки, яку шукало українське військове керівництво. Україна також будує флот військово-морських безпілотників, які вона розгортає для наведення на російські судна в Чорному морі.


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